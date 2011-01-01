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صورة : تعديل التوقيت المدرسي للطلاب في مدارس "الأونروا"

الخميس 13 يناير 2022 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة : تعديل التوقيت المدرسي للطلاب في مدارس "الأونروا"



غزة/ سما /

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الخميس، تعديل توقيت الدوام للطلاب والطالبات في جميع مدارس وكالة الغوث في قطاع غزة.

وقد أوضح رئيس مجلس أولياء الأمور المركزي في مدارس الوكالة، د. زاهر البنا، أنه بعد تلقي شكاوي المواطنين من كافة أنحاء قطاع غزة وكافة المخيمات  بخصوص الدوام الصباحي المبكر في الفترة الصباحية

ولفت إلى أنه على الفور تم دراسة الشكوي المقدمة من المواطنين  ومدي أهميتها من أجل خدمة الطلاب والطالبات.

وبين البنا، أنه تم التواصل مع اداره الوكالة وتجاوبت إدارة الوكالة لمطلب أولياء الأمور وسيتم التعميم

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