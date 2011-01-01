التنمية بغزة تكشف آخر تطورات صرف شيكات الشؤون وموعد صرف المنحة القطرية

غزة/ سما /

توقعت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، اليوم الخميس، أن يكون هناك صرف لشيكات التنمية الاجتماعية في الربع الأول من العام الجاري كما وعدت الوزارة برام الله.

وقالت الكحلوت في حديثٍ لإذاعة الأقصى: "لم تتوفر لدى وزارة التنمية بغزة أي معلومة، حول صرف دفعة لمستحقي الشؤون في بداية العام أم لا، ونأمل أن يكون هناك مؤشرات قادمة بصرفها في الأيام القادمة، ووزارة المالية برام الله هي من تتحدد موعد الصرف ولا زلنا ننتظر".

وحول المنحة القطرية، أضافت: "مساعدات المنحة القطرية كما هي حتى اللحظة، ولم نُبلغ إن كانت ستتوقف أو ستستمر وخلال الأيام القادمة ستكون الرؤية أوضح في تحديد توقيتها ومعاييرها".

وتابعت: "حتى اللحظة لا يوجد جديد بملف إضافة أسماء جديدة للمنحة القطرية، وعند الإعلان عن صرفها سنبدأ حينها في الحديث عن المعايير وهل هناك أسماء جديدة أم لا".

ونفت "أن يكون هناك مستفيد من المنحة القطرية ولديه فرصة عمل أو مصدر دخل، وجاهزون أن نستقبل أي اسم ونبحث عنه وإن وجدناه لا تنطبق عليه معايير الاستفادة سنوقفه واستبداله بشخص آخر يستحق المساعدة".

وأشارت إلى أن الذي لا يستفيد من المنحة القطرية، إما أنه غير مُسجل للمنحة أو أن اسمه موجود على قوائم الانتظار وبانتظار إضافة أسماء جديدة للمنحة وحتى اللحظة لم تضاف أي أسماء جديدة من فترة طويلة.