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غزة: تظاهرة أمام مقر المفوض السامي تضامنا مع الأسير أبو حميد

الخميس 13 يناير 2022 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تظاهرة أمام مقر المفوض السامي تضامنا مع الأسير أبو حميد



غزة/ سما /

 تظاهر العشرات من المواطنين، اليوم الخميس، أمام مقر المفوض السامي غرب مدينة غزة تضامنا مع الاسير ناصر أبو حميد.

ورفع المشاركون الذين وصولوا بدعوة من الهيئة الدولية لمناصرة الشعب الفلسطيني "حشد" صورا للاسير أبو حميد مطالبين بتدخل دولي لانقاذ حياته.

وقال وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون إن هناك جريمة مدبرة تحاك من قبل الاحتلال بحق الأسير المريض ناصر أبو حميد، والتي تعتبر واحدة من الحالات التي يمارس بحقها الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

وأضاف المدهون خلال الوقفة، أن الاحتلال يستمر بانتهاكاته ضد الأسرى وعلى رأسهم الأسرى المرضى، ضمن سياسة تنتهك كل المواثيق القانونية والدولية.

وطالب وكيل الوزارة الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير أبو حميد، وبوقفة جادة من الجميع لإنقاذ حياة الأسير، ووقف سياسة الاحتلال العنصرية.

وبين أن سياسة الإهمال الطبي داخل السجون أدى إلى تدهور الحالة الصحية للأسير ناصر.

واعتبر المدهون هذا العام عام الأسرى للتضامن معهم ونصرتهم.

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