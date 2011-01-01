بعد أحداث النقب.. الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يجتمع مع “الموحدة” لمحاولة منع تفككه

القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يشرع رؤساء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، في مفاوضات مع القائمة العربية الموحدة في مسعى لإيجاد حل للأزمة التي تهدد الحكومة على خلفية أحداث النقب.

ولا تلتزم كتلة الموحدة بالمشاركة في عمليات التصويت في الكنيست الأسبوع المقبل ما لم يكن هناك نقاش جاد لتسوية الوضع القانوني للقرى البدوية غير المعترف بها، بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وشهدت قرى النقب الليلة الماضية احتجاجات واسعة على عمليات تجريف الأراضي وغرس الأشجار بمحاذاة قرية مولدا، حيث ألقى الشبان الحجارة وأضرموا النار في إطارات سيارات بقرى تل السبع ورهط وشقيب السلام ومدخل كيبوتس رتاميم.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية منذ أمس نحو 30 فلسطينيًا من بدو النقب خلال الاحتجاجات التي شهدتها تلك القرى.