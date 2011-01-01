  1. الرئيسية
  2. الصحة

الذقن المزدوجة.. مشكلة تؤرق الكثيرين وهذا حلها

الخميس 13 يناير 2022 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الذقن المزدوجة.. مشكلة تؤرق الكثيرين وهذا حلها



وكالات / سما /

يوجد حل سحري وسريع لمشكلة الذقن المزدوجة، التي تظهر على شكل دهون متراكمة في منطقتي الحنك والذقن، لكن الخبراء يقدمون لك عدة نصائح تساعد في التخفيف من حدتها.

ويعاني البعض من مشكلة الذقن المزدوجة نتيجة لأسباب عدة منها زيادة الدهون في الجسم، فضلا عن أنها تعد تنتج عن التقدم في السن، بحسب موقع “ويب طب” الصحي.

ويقول موقع “goodto” إن هذه المشكلة تواجه الرجال والنساء في كل الأعمار، مشيرا إلى أن بعض الحالات ترتبط بعوامل وراثية.

ومن أجل التخلص من هذه المشكلة، هناك العديد من التمارين الواجب إجراؤها لتقوية عضلات الرقبة وشد الجلد، بما يقلل من ظهور مشكلة الذقن المزدوجة، وينصح في هذا السياق تباع عدة تمارين، منها:

تمرين الترقوة: ضع أطراف أصابعك على الترقوة، وارفع ذقنك نحو السقف واضغط بأصابعك حتى تتمدد عضلات الرقبة، على أن يستمر التمرين في كل مرة لمدة 5 ثوان في الجزء العلوي قبل العودة إلى وسط الرقبة، وكرر الامر 5 مرات.

تمرين قبضة اليد: ضع قبضة اليد في تحت ذقنك، واعمل على فت فمك وإغلاقه ببطه، وقاوم هذه الحركة بالقبضة الموجودة أسفل الذقن، بما يؤدي إلى تحريك عضلات الرقبة، وكرر التمرين 5 مرات.

تمرين الفم: افتح فمك بقوة وأخرج لسانك حتى تشعر بأن عضلات الفك تعمل، وكرر هذا الأمر 5 مرات.

تمرين الوجه: ارفع وجهك إلى الأعلى وانظر في السقف لعدة ثوان، ويجب أن يستمر ذلك إلى الحد الذي تشعر بتمدد في رقبتك.

#الذقن المزدوجة #الذقن #الصحة #الوجه #الجسم #الدهون #الترقوة

الأكثر قراءة اليوم

كان العبرية تزعم : العذر الرسمي لنقل الهدري من منصبه بسبب شجاره مع الحارس الشخصي لرئيس الوزارء

بعد الحادثة المؤسفة .. الكيلة تقرر إعفاء الهدري من منصبه كمدير للعلاج في الخارج

السيسي: شاركنا بـ500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة و"مش معقول هندخل عمالة وأهل القطاع هناك"

السيسي : قلت لسفيرة أمريكا في 2011 "الإخوان هيحكموا ويمشوا"

فضيحة مدوية في كأس إفريقيا.. الحكم ينهي المبارة قبل نهاية الوقت الأصلي بـ5 دقائق(فيديو)

حزب الله يدعو السعودية لوقف التنمر ويحذر “صيصانها” في لبنان من قوة المقاومة

قط ياسمين عبد العزيز الأغلى في العالم

الأخبار الرئيسية

2

صور: الكشف عن هوية ضابطي الكوماندوز اللذين قتلا قرب اريحا وتوالي ردود الفعل على مقتلهما ..

بلا وفيات.. 114 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في غزة

20220113073625

مقتل ضابطين في الجيش الإسرائيلي باطلاق نار في الأغوار

إعلام اسرائيلي يكشف عن تفاصيل لقاء "دافئ" بين يائير لبيد وماجد فرج..

حماس ترد على تصريحات الرجوب بشأن المصالحة والانتخابات.. وتوجه رسالة لحركة فتح

الاتصالات الفلسطينية