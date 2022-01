عادة الأكل التي تقصر العمر بحسب العلم

وكالات / سما /

ربط بحث جديد بين عادة يمارسها الكثيرون بأشكال متفاوتة وبين زيادة خطر الوفاة لدى البالغين والإصابة بالعديد من المشاكل الصحية القاتلة.

وفحص تحليل نشر الأسبوع الماضي في مجلة Nutrients، بيانات أكثر من 200 ألف بالغ وقارن البيانات الخاصة بوجباتهم الغذائية بمقاييس الوفيات بينهم، بحسب Eat This, Not That.

وجدت النتائج أنه كلما ارتفعت النسبة المئوية لإجمالي السعرات الحرارية التي يتناولها الفرد من الوجبات السريعة فائقة المعالجة، زاد خطر الوفاة من أي سبب، بما في ذلك من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومن مشاكل أخرى متعلقة بالقلب.

وقال خبير التغذية جينجر هولتين تعليقا على الدراسة: "أريد أن أشير إلى أن المؤلفين انتهوا بالقول إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات التجريبية حتى نتمكن من فهم الاستنتاجات المحددة بشكل أفضل بين تناول الأطعمة فائقة المعالجة، ومقدارها، وكيف تؤثر على صحة الأفراد المتنوعين بمرور الوقت".

ويقول العلماء أنه إذا طلبت مثلا ساندويتش دجاج مقلي من مطعم الوجبات السريعة المفضل لديك لتناول طعام الغداء، فهذا لا يعني أنك ستموت عاجلا، لكن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة على أساس منتظم يكونون أكثر عرضة للوفاة في وقت أقرب.

وقال هولتين إن الحديث لا يدور عن نوع واحد من الطعام الذي يصنع أو يضر بصحتنا، بل عن النمط الغذائي العام الذي يحتاج إلى التركيز عليه أكثر.