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إلى كم شخص ينتقل "أوميكرون" بعطسة واحدة؟

الخميس 13 يناير 2022 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إلى كم شخص ينتقل "أوميكرون" بعطسة واحدة؟



وكالات / سما /

قال فلاديمير بوليبوك الطبيب المختص في مجال المناعة، إن حامل متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، يمكنه نقل العدوى لحوالي مائة شخص عند العطس مرة واحدة.

وأضاف بوليبوك، في حديث تلفزيوني: "حتى الآن، لم يكن لدينا مثل هذا النوع من العدوى. كانت الحصبة تعتبر أكثر الأمراض المعدية، لكن أوميكرون تجاوزها حتى في هذا الصدد".

وأشار إلى أن هذا المتحور من الفيروس، ينتشر بشكل فعال للغاية عن طريق الهواء بواسطة الإفرازات التنفسية، كالسعال من شخص لآخر.

وتابع الطبيب القول: "أعتقد أنه حتى خلال الكلام والتنفس الطبيعي والتثاؤب يمكن إطلاق رذاذ يحتوي على جزيئات من اللعاب والمخاط، فيه ما يكفي من الفيروسات لإصابة شخص آخر. إذا سعل أو عطس شخص ما بمفرده، فهذه الكمية تكفي لنقل العدوى إلى مئة آخرين".

يوم أمس قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلكين "روس بوتريبنادزور"، إنه تم تسجيل وجود سلالة "أوميكرون" في 13 منطقة روسية. وأشارت إلى أنه تم اكتشاف 305 حالات إصابة بهذا المتحور في البلاد. ووفقا لها، تم تسجيل حالات دخول هذه السلالة إلى روسيا من 25 دولة.

بدوره، ذكر وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن الوضع مع انتشار "أوميكرون" في الدول الأخرى صعب للغاية، لذلك يتم فرض حالة التأهب القصوى في منظومة الرعاية الصحية في روسيا.

#متحور أوميكرون #عطسة #كورونا #الصحة #المناعة

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