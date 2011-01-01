  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

فيديو.. آبل قد تضطر لإيقاف ميزة مهمة في هواتفها

الخميس 13 يناير 2022 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. آبل قد تضطر لإيقاف ميزة مهمة في هواتفها



وكالات / سما /

أثارت آبل ضجة منذ الإعلان عن iCloud Private Relay ولاقت الميزة إعجاب الكثيرين لكن بعض الشركات المشغلة للإنترنت رأت فيها تحديدا لإمكانية الوصول إلى البيانات التي تدعم مصالحها.

وتبعا لصحيفة "تيليغراف" فإن بعض شركات الاتصالات في أوروبا مثل  Vodafone و Telefonica و T-Mobile احتجت على طرح هذه الميزة للأجهزة التي قد تعمل مع شبكاتها ما قد يضطر آبل لإيقافها في بعض البلدان.

ووفقا للشركات المعترضة على Private Relay فإن "الميزة قد تحجب عن مشغلي الإنترنت والشبكات الخلوية بيانات أساسية قد تؤثر على تقديم الخدمات للمستخدمين"، الأمر الذي اعتبروه "انتهاكا لقوانين استخدام الخدمات الرقمية الأوروبية".

وكانت آبل قد أعلنت في وقت سابق أنها ستحجب تلقائيا هذه الميزة في عدد من البلدان تجنبا للمشاكل التي قد تواجهها مع القوانين فيها ومن ضمن هذه البلدان روسيا والصين وبيلاروس وكازاخستان وجنوب إفريقيا وأوغندا والفلبين وغيرها.

وتعمل ميزة iCloud Private Relay بنفس مبدأ تطبيقات VPN التي تمنع مشغلي الإنترنت من الوصول إلى بيانات الأجهزة وعناوين IP الخاصة بها.

#آبل #هواتف #آيفون #اجهزة #الخدمات #المستخدمين

الأكثر قراءة اليوم

كان العبرية تزعم : العذر الرسمي لنقل الهدري من منصبه بسبب شجاره مع الحارس الشخصي لرئيس الوزارء

بعد الحادثة المؤسفة .. الكيلة تقرر إعفاء الهدري من منصبه كمدير للعلاج في الخارج

السيسي: شاركنا بـ500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة و"مش معقول هندخل عمالة وأهل القطاع هناك"

السيسي : قلت لسفيرة أمريكا في 2011 "الإخوان هيحكموا ويمشوا"

فضيحة مدوية في كأس إفريقيا.. الحكم ينهي المبارة قبل نهاية الوقت الأصلي بـ5 دقائق(فيديو)

حزب الله يدعو السعودية لوقف التنمر ويحذر “صيصانها” في لبنان من قوة المقاومة

قط ياسمين عبد العزيز الأغلى في العالم

الأخبار الرئيسية

2

صور: الكشف عن هوية ضابطي الكوماندوز اللذين قتلا قرب اريحا وتوالي ردود الفعل على مقتلهما ..

بلا وفيات.. 114 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في غزة

20220113073625

مقتل ضابطين في الجيش الإسرائيلي باطلاق نار في الأغوار

إعلام اسرائيلي يكشف عن تفاصيل لقاء "دافئ" بين يائير لبيد وماجد فرج..

حماس ترد على تصريحات الرجوب بشأن المصالحة والانتخابات.. وتوجه رسالة لحركة فتح

الاتصالات الفلسطينية