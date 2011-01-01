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أنشيلوتي : كنت غاضباً من بيكيه أثناء الكلاسيكو

الخميس 13 يناير 2022 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنشيلوتي : كنت غاضباً من بيكيه أثناء الكلاسيكو



وكالات / سما /

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني عن الحديث الذي دار بينه وبين جيرارد بيكيه قائد ومدافع برشلونة أثناء لقاء الكلاسيكو في كأس السوبر الإسباني.

ونجح فريق ريال مدريد في الفوز بصعوبة على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين عقب احتكام قطبي إسبانيا للوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ونجح الأوروجواني فيدي فالفيردي في تسجيل هدف الفوز، ليتأهل المرينجي لنهائي كأس السوبر في انتظار الفائز من لقاء أتلتيكو مدريد وبلباو.

وشهدت مباراة الكلاسيكو حديث جانبي بين كارلو أنشيلوتي وجيرارد بيكيه بسبب سقوط البرازيلي فينيسيوس جونيور، وعدم قيام نجوم البرسا بإخراج الكرة.

وتحدث كارلو أنشيلوتي في مؤتمره الصحفي عقب انتهاء المباراة قائلاً “كنت غاضباً من جيرارد بيكيه لأنني أخبرته أنهم لم يخرجوا الكرة عندما سقط فينيسيوس جونيور مصاباً، قلت له نحن قمنا بإخراج الكرة في الشوط الأول عندما أصيب لاعباً منكم، ولكنه قال لي لم يفعلوا ذلك، لذلك قمت بالاعتذار لأنني لم أكن أعلم”.

#كأس السوبر الإسباني #ريال مدريد #برشلونة #الكلاسيكو #أنشيلوتي #جيرارد بيكيه

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