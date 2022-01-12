المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
إحصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 12/1/2022:
معبر كرم أبو سالم التجاري:
التعامل مع (413) شاحنة
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استيراد عدد 377 شاحنة
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تصدير عدد 36 شاحنة
معبر رفح التجاري:
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لم يعمل يوم أمس
كميات البترول الواردة:
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ادخال 17 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء
معبر رفح البري:
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متابعة مغادرة 492 مسافر.
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إتمام إجراءات جمركية ل455 مسافر وصلوا من الجانب المصري.