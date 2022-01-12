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المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الخميس 13 يناير 2022 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس



غزة / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

إحصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 12/1/2022:

معبر كرم أبو سالم التجاري:

التعامل مع (413) شاحنة

  • استيراد عدد 377 شاحنة

  • تصدير عدد 36 شاحنة

معبر رفح التجاري:

  • لم يعمل يوم أمس

كميات البترول الواردة:

  • ادخال 17 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

  • متابعة مغادرة 492 مسافر.

  • إتمام إجراءات جمركية ل455 مسافر وصلوا من الجانب المصري.

#مالية غزة #الجمارك #المعابر

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