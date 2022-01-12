المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

إحصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 12/1/2022:

معبر كرم أبو سالم التجاري:

التعامل مع (413) شاحنة

استيراد عدد 377 شاحنة

تصدير عدد 36 شاحنة

معبر رفح التجاري:

لم يعمل يوم أمس

كميات البترول الواردة:

ادخال 17 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري: