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إسرائيل تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا اليومية : 48,095 حالة

الخميس 13 يناير 2022 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا اليومية : 48,095 حالة



القدس المحتلة / سما /

في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الجائحة، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل 48,095 إصابة بفيروس كورونا يوم أمس، الأربعاء.

وكانت الصحة الإسرائيلية قد سجلت رقما قياسيا خلال الأيام الثلاثة الماضية لعدد الإصابات اليومية المسجلة، في ظل التفشي السريع للمتحورة "أوميكرون".

وسجلت الإصابات الجديدة، الأربعاء، بعد إجراء 400 ألف فحص لتشخيص الإصابة بكورونا، بما في ذلك فحوصات PCR والفحوصات السريعة (أنتيجين/ الأجسام المضادة)، لتصل نسبة الفحوصات الموجبة إلى 12%.

ومنذ منتصف الليلة الماضية وحتى السابعة من صباح اليوم، سجلت 2286 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الإصابات النشطة إلى 258,664 حالة نشطة، ليبلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا بالبلاد 1,669,629 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 8,290 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشاء الفيروس في البلاد في آذار/ مارس 2020.

ومع تفشي الفيروس بلغ معامل تناقل العدوى R) 2.02)، حيث لوحظ الارتفاع المتواصل بالإصابات الخطيرة والحالات التي بحاجة إلى تسرير، إذ يرقد في مستشفيات البلاد 283 مصابا بحالة خطيرة و76 مصابا بحالة حرجة و65 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، وربط 9 حالات بجهاز "الإيكمو" لدعم وظائف الجهاز التنفسي.

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