  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس الحكومة الليبية ينفي إجراء لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين

الخميس 13 يناير 2022 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الحكومة الليبية ينفي إجراء لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين



القدس المحتلة / سما /

 أكدت الحكومة الليبية الأربعاء، أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لم يعقد أي لقاءات مع مسئولين إسرائيليين في الأردن.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته منصة “حكومتنا” التابعة لرئيس الحكومة، ردًا على ما ذكرته وسائل إعلام عربية من أن “الدبيبة التقى مع مسؤولين إسرائيليين في العاصمة الأردنية عمان”.

وقال البيان إن “الدبيبة ينفي الشائعات التي نشرتها إحدى القنوات حول لقائه بمسؤولين من الحكومة الإسرائيلية”.

وأضاف “ذلك لم يحدث ولن يحدث في المستقبل وموقفنا ثابت وواضح من القضية الفلسطينية”.

بدوره، أكد المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك “عدم صحة الأخبار المتداولة حول إجراء رئيس الحكومة، لقاءات مع مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية”.

وقال المتحدث “تابعنا أخبارًا تداولتها إحدى القنوات الإخبارية عن لقاء عبدالحميد الدبيبة، بمسؤولين إسرائيليين في المملكة الأردنية وعليه نؤكد أن هذا الخبر غير صحيح”.

وتحدثت وسائل إعلام عربية تلفزيونية الساعات الماضية، عن أن رئيس الوزراء الليبي التقى مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في عمان الشهر الماضي، من بينهم رئيس الموساد وتباحث معهم حول مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما طالبهم بدعمه سياسيًا.

الأكثر قراءة اليوم

كان العبرية تزعم : العذر الرسمي لنقل الهدري من منصبه بسبب شجاره مع الحارس الشخصي لرئيس الوزارء

بعد الحادثة المؤسفة .. الكيلة تقرر إعفاء الهدري من منصبه كمدير للعلاج في الخارج

السيسي: شاركنا بـ500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة و"مش معقول هندخل عمالة وأهل القطاع هناك"

السيسي : قلت لسفيرة أمريكا في 2011 "الإخوان هيحكموا ويمشوا"

فضيحة مدوية في كأس إفريقيا.. الحكم ينهي المبارة قبل نهاية الوقت الأصلي بـ5 دقائق(فيديو)

حزب الله يدعو السعودية لوقف التنمر ويحذر “صيصانها” في لبنان من قوة المقاومة

قط ياسمين عبد العزيز الأغلى في العالم

الأخبار الرئيسية

2

صور: الكشف عن هوية ضابطي الكوماندوز اللذين قتلا قرب اريحا وتوالي ردود الفعل على مقتلهما ..

بلا وفيات.. 114 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في غزة

20220113073625

مقتل ضابطين في الجيش الإسرائيلي باطلاق نار في الأغوار

إعلام اسرائيلي يكشف عن تفاصيل لقاء "دافئ" بين يائير لبيد وماجد فرج..

حماس ترد على تصريحات الرجوب بشأن المصالحة والانتخابات.. وتوجه رسالة لحركة فتح

الاتصالات الفلسطينية