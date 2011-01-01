رئيس الحكومة الليبية ينفي إجراء لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين

القدس المحتلة / سما /

أكدت الحكومة الليبية الأربعاء، أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لم يعقد أي لقاءات مع مسئولين إسرائيليين في الأردن.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته منصة “حكومتنا” التابعة لرئيس الحكومة، ردًا على ما ذكرته وسائل إعلام عربية من أن “الدبيبة التقى مع مسؤولين إسرائيليين في العاصمة الأردنية عمان”.

وقال البيان إن “الدبيبة ينفي الشائعات التي نشرتها إحدى القنوات حول لقائه بمسؤولين من الحكومة الإسرائيلية”.

وأضاف “ذلك لم يحدث ولن يحدث في المستقبل وموقفنا ثابت وواضح من القضية الفلسطينية”.

بدوره، أكد المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك “عدم صحة الأخبار المتداولة حول إجراء رئيس الحكومة، لقاءات مع مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية”.

وقال المتحدث “تابعنا أخبارًا تداولتها إحدى القنوات الإخبارية عن لقاء عبدالحميد الدبيبة، بمسؤولين إسرائيليين في المملكة الأردنية وعليه نؤكد أن هذا الخبر غير صحيح”.

وتحدثت وسائل إعلام عربية تلفزيونية الساعات الماضية، عن أن رئيس الوزراء الليبي التقى مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في عمان الشهر الماضي، من بينهم رئيس الموساد وتباحث معهم حول مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما طالبهم بدعمه سياسيًا.