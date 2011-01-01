صور: الكشف عن هوية ضابطي الكوماندوز اللذين قتلا قرب اريحا وتوالي ردود الفعل على مقتلهما ..

القدس المحتلة / سما /

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان الضابطين اللذين قُتلا الليلة الماضية في حادث إطلاق النار هما الرائد أوفيك أهارون والرائد إيتمار الحرار.

وتوالت ردود الفعل الإسرائيلية على مقتل ضابطين من الكوماندوز قرب أريحا حيث قال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، : "صباح صعب للغاية. فقدنا الليلة ضابطين، من وحدة كوماندوز إيجوز.



من جهتها، قالت رئيس حزب العمل، ميراف ميخائيلي: "صباح عصيب وحزين لمأساة مروعة، مع أنباء مقتل ضباط في الجيش الإسرائيلي في حادث إطلاق نار ثنائي. هذه لحظات صعبة.



فيما قال رئيس الحركة الصهيونية الدينية عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش: "نحن نستيقظ لصباح فظيع مع أنباء لا تطاق.



أما رئيس عوتسما يهوديت، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، فقال: "من المفجع أن نسمع أن اثنين من ضباطنا سقطوا الليلة. يصاحب الحزن كل إسرائيل. سوف نصلي معًا من أجل عدم وقوع مثل هذه الحادثة".



وأضاف بن غفير: "المشاركة في حزن الأهالي على الخسارة الفادحة، الحزن لا يطاق".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على مقتل ضابطين من عناصر الجيش الإسرائيلي، ليلة الأربعاء-الخميس، عن طريق الخطأ، داخل معسكر قرب غور الأردن.



وقال بينيت، "صباح حزين للغاية. أود أن أتقدم بأحر التعازي لأسر الضابطين اللذين قتلا الليلة الماضية في الحادث".

فيما قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس: "لسوء الحظ، لا يوجد شيء يمكن أن يعوض الخسارة الفادحة للعائلات والأصدقاء، الجيش الإسرائيلي كان في خضم تحقيق شامل منذ الليلة وسنفعل كل شيء حتى لا تحدث مثل هذه الكارثة مرة أخرى. لنترك ذاكرتهم".



يذكر أن ضابطين إسرائيليين قتلا ليلة الأربعاء-الخميس، عن طريق الخطأ، داخل معسكر قرب غور الأردن.



وقال الجيش، في بيان: "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة، خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة".



ونوّه البيان إلى أن سبب إطلاق النار المتبادل، حصل نتيجة خلل في التشخيص.