فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الخميس.
* "هآرتس":
- الحكومة قد تفقد السيطرة على أزمة النقب والغليان لدى البدو قد يشعل المنطقة
- 20 معتقلا بدويا في الأحداث الأخيرة
- أربع إسرائيليات من أصول إيرانية متهمات بالتجسس لإيران
- الفلسطينيون: ابن 80 عاما توفي بنوبة قلبية بعد اعتقاله وضربه من قبل الجنود والخارجية الاميركية تطلب توضيحا
* "معاريف":
- محكمة نتنياهو: اتصالات بين نتنياهو والمستشار القانوني للحكومة للتوصل لاتفاق لإنهاء المحكمة
- التوتر بالنقب: المواجهات العنيفة احتجاجا على زرع الأشجار بقرية الأطرش أدت الى حدوث أزمة داخل الائتلاف الحكومي
- غضب في المعارضة على وقف التحريج مؤقتا
- رئيس بلدية ديمونة: اعتقدت أني بجنوب لبنان أو غزة
-200 ألف مصاب بالكورونا خلال أسبوع
- الشاباك اعتقل أربع إسرائيليات والتهمة التجسس لصالح طهران
- مديرة مصلحة السجون تحمل مدير سجن "جلبوع" المسؤولية عن هرب الأسرى
* "يديعوت أحرونوت":
- للمرة الثانية خلال أسبوعين: حادث صعب خلال التدريبات في الأغوار
- رئيس قسم السايبر الإسرائيلي: نحن في حرب لكن لا نرى الدبابات بالشوارع
- سياسة زراعة الأشجار: ارتفاع حدة التوتر السياسي داخل الائتلاف الحكومي الذي هزم أمس بسبب مقاطعة الموحدة
- من مخيمات اللاجئين الى الفنادق الفخمة: 8 من قادة حماس تركوا غزة مع عائلاتهم ويعيشون بقطر وتركيا