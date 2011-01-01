القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- الحكومة قد تفقد السيطرة على أزمة النقب والغليان لدى البدو قد يشعل المنطقة

- 20 معتقلا بدويا في الأحداث الأخيرة

- أربع إسرائيليات من أصول إيرانية متهمات بالتجسس لإيران

- الفلسطينيون: ابن 80 عاما توفي بنوبة قلبية بعد اعتقاله وضربه من قبل الجنود والخارجية الاميركية تطلب توضيحا

* "معاريف":

- محكمة نتنياهو: اتصالات بين نتنياهو والمستشار القانوني للحكومة للتوصل لاتفاق لإنهاء المحكمة

- التوتر بالنقب: المواجهات العنيفة احتجاجا على زرع الأشجار بقرية الأطرش أدت الى حدوث أزمة داخل الائتلاف الحكومي

- غضب في المعارضة على وقف التحريج مؤقتا

- رئيس بلدية ديمونة: اعتقدت أني بجنوب لبنان أو غزة

-200 ألف مصاب بالكورونا خلال أسبوع

- الشاباك اعتقل أربع إسرائيليات والتهمة التجسس لصالح طهران

- مديرة مصلحة السجون تحمل مدير سجن "جلبوع" المسؤولية عن هرب الأسرى

* "يديعوت أحرونوت":

- للمرة الثانية خلال أسبوعين: حادث صعب خلال التدريبات في الأغوار

- رئيس قسم السايبر الإسرائيلي: نحن في حرب لكن لا نرى الدبابات بالشوارع

- سياسة زراعة الأشجار: ارتفاع حدة التوتر السياسي داخل الائتلاف الحكومي الذي هزم أمس بسبب مقاطعة الموحدة

- من مخيمات اللاجئين الى الفنادق الفخمة: 8 من قادة حماس تركوا غزة مع عائلاتهم ويعيشون بقطر وتركيا