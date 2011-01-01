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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 13 يناير 2022 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- الحكومة قد تفقد السيطرة على أزمة النقب والغليان لدى البدو قد يشعل المنطقة 

- 20 معتقلا بدويا في الأحداث الأخيرة 

- أربع إسرائيليات من أصول إيرانية متهمات بالتجسس لإيران 

- الفلسطينيون: ابن 80 عاما توفي بنوبة قلبية بعد اعتقاله وضربه من قبل الجنود والخارجية الاميركية تطلب توضيحا

* "معاريف":

- محكمة نتنياهو: اتصالات بين نتنياهو والمستشار القانوني للحكومة للتوصل لاتفاق لإنهاء المحكمة

- التوتر بالنقب: المواجهات العنيفة احتجاجا على زرع الأشجار بقرية الأطرش أدت الى حدوث أزمة داخل الائتلاف الحكومي 

- غضب في المعارضة على وقف التحريج مؤقتا 

- رئيس بلدية ديمونة: اعتقدت أني بجنوب لبنان أو غزة 

-200  ألف مصاب بالكورونا خلال أسبوع 

- الشاباك اعتقل أربع إسرائيليات والتهمة التجسس لصالح طهران 

- مديرة مصلحة السجون تحمل مدير سجن "جلبوع" المسؤولية عن هرب الأسرى 

* "يديعوت أحرونوت":

- للمرة الثانية خلال أسبوعين: حادث صعب خلال التدريبات في الأغوار 

- رئيس قسم السايبر الإسرائيلي: نحن في حرب لكن لا نرى الدبابات بالشوارع 

- سياسة زراعة الأشجار: ارتفاع حدة التوتر السياسي داخل الائتلاف الحكومي الذي هزم أمس بسبب مقاطعة الموحدة

- من مخيمات اللاجئين الى الفنادق الفخمة: 8 من قادة حماس تركوا غزة مع عائلاتهم ويعيشون بقطر وتركيا 

#الصحف الإسرائيلية

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