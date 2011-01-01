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بلا وفيات.. 114 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في غزة

الخميس 13 يناير 2022 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلا وفيات.. 114 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في غزة



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 114 حالة، بلا وفيات، بعد إجراء 1245 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس 191335 إصابة، والحالات النشطة 1248 حالة، المتعافين 188358 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1729 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 46 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 37 حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 553823 شخصاً.

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