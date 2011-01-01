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غانتس : لا يمكن تعويض ما خسرناه الليلة وبينت : "صباح حزين"

الخميس 13 يناير 2022 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس : لا يمكن تعويض ما خسرناه الليلة وبينت : "صباح حزين"



القدس المحتلة / سما /

علق رئيس الوزراء الاسرائيلي  صباح اليوم الخميس على حادثة مقتل جنديين إسرائيليين خلال تبادل لإطلاق النار والاشتباه الخاطئ قرب أريحا.

وقال بينيت : "صباح حزين في فقد قائدين سجلا أفضل سنواتهم لأمن إسرائيل".

من جانبه قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس خلال منشور له على تويتر، "حزن عميق صباح اليوم على مقتل ضابطين من الجيش من وحدة إيغوز في غور الأردن".
 
وأضاف غانتس، "لسوء الحظ لا يوجد شيء يمكن أن يعوض الخسارة الفادحة للعائلات والأصدقاء والوحدة، مؤكداً أن الجيش فتح تحقيق شامل منذ الليلة لمنع تكرار مثل هذه الكارثة.
 
وكان المتحدث باسم الجيش أعلن صباح اليوم مقتل ضابطين الليلة الماضية، نتيجة "خطأ في تهديد الهوية أدى إلى إطلاق النار في كلا الاتجاهين"، وذلك خلال عمليات تأمين قرب معسكر تابع للجيش الإسرائيلي في وادي الأردن.

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