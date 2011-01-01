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المحامين العرب: ما يرتكبه الاحتلال بحق الأسرى جريمة حرب

الخميس 13 يناير 2022 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المحامين العرب: ما يرتكبه الاحتلال بحق الأسرى جريمة حرب



القاهرة / سما /

دعا الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسير المناضل ناصر أبو حميد، الذي تدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة لليوم التاسع على التوالي.

وقال بنعيسى، في بيان له اليوم الخميس إن الاحتلال مستمر في ارتكاب جرائمه ضد الأسرى الفلسطينيين ويتعمد الإضرار بصحة المرضى منهم بعدم تقديم الرعاية الطبية لهم، ما يتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن الأسير أبو حميد الذي يعاني من سرطان الرئة أفنى سنين عمره في سجون الاحتلال وهذا ما يعد اعتداء على أبسط القيم الإنسانية.

وأكد أن ما يمارسه الاحتلال بحق المرضى من الأسرى يتنافى مع اتفاقية جنيف ويعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لن ينساها التاريخ ولن تسقط بالتقادم.

وناشد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المعيب وتحمل مسؤولياته بإلزام اسرائيل بالانصياع إلى القانون الدولي والإفراج عن أسرى الحرية وفي مقدمتهم الأسير المناضل أبو حميد.

وقال بنعيسى: إن القضية الفلسطينية كانت وستظل على رأس أولويات اتحاد المحامين العرب حتى إنهاء الاحتلال وتحرير آخر أسير فلسطيني.

#اتحاد المحامين العرب #الاحتلال #الأسرى

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