رام الله / سما /

تصدر استشهاد المسن عمر أسعد (80) عاماً بعد التنكيل والاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية جلجليا شمال رام الله، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الخميس.

كما ركزت الصحف على استقبال الرئيس محمود عباس، لوالدة الأسير ناصر أبو حميد وتأكيده على أن قضية الأسرى تحتل الأولوية في سلم اهتمامات القيادة، التي لن تفرّط بحقوق الأسرى مهما كانت الضغوطات.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد مسن بعد التنكيل به في جلجليا والاحتلال يقرر هدم مسجد في العيسوية

- الرئيس: لن نفرط بحقوق الأسرى مهما كانت الضغوطات

- الأسير ناصر أبو حميد في غيبوبة

- تشكيل لجنة تحقيق في وفاة الطفل سليم النواتي من غزة

- برعاية وحضور اشتية: توقيع 4 اتفاقيات دعم من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 33 مليون دولار

- الشيخ: حصلنا على لم شمل ألف فلسطيني في الضفة

- الشرطة الاسرائيلية تقمع التظاهرات الاحتجاجية في النقب

- 6 وفيات و501 إصابة بـ"كورونا" و224 حالة تعافٍ

- نيابة عن الرئيس: الهباش واللوح يقلدان باحثين مصريين ميدالية الرئيس التذكارية

- مدرسة عقربا.. مقاعد حزينة تفتقد طلبتها

- وكالة الأدوية الأوروبية: متحور "أوميكورن" قد يوقف وباء "كورونا"

- إسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية: نحو 44 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا"

* "القدس":

- استشهاد مسن في جلجليا

- الأسير أبو حميد في حالة صحية خطيرة ومطالبات بتدخل دولي لإنقاذ حياته

- إخطارات وهدم مساكن ومنشآت.. وإصابات

- قمع احتجاجات أهالي النقب على تجريف أراضيهم

- أهالي جبل المكبر يعترضون على إنشاء مقر قيادة الشرطة الإسرائيلية على أراضيهم

- الشيخ: حصلنا على لم شمل ألف فلسطيني في الضفة

- الشاباك يتهم إسرائيليات بالتجسس لصالح إيران

- 6 وفيات و501 إصابة بكورونا في الضفة والقطاع

- أكثر من نصف الأوروبيين سيصابون بـ"أوميكرون"

* "الأيام":

- الرئيس يستقبل والدة الأسير أبو حميد: القيادة لن تفرط بحقوق الأسرى

- هكذا أعدموا المواطن عمر أسعد (80 سنة): ضربوه واحتجزوه مقيد اليدين معصوب العينين

- أربع إصابات بالرصاص خلال عمليات اقتحام وجرافات الاحتلال تهدم في مسافر يطا والولجة

- الرجوب: اجتمعت والعاروري قبل أسبوعين وفتح شكلت وفدها لحضور حوار الجزائر

- الوباء: 6 وفيات و501 إصابة جديدة

- نداء عاجل للقوى والأحزاب العالمية لإنقاذ حياة الأسير أبو حميد

- واشنطن تجدد معارضتها إخلاء إسرائيل عائلات من الشيخ جراح وسلوان

- اعتداءات واعتقالات جديدة خلال قمع الشرطة احتجاجات أهالي قرى النقب على أعمال التجريف

- "الصحة العالمية": "أوميكرون" يبقى فيروساً خطراً خاصة بالنسبة لغير المطعمين