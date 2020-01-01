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الإحصاء: ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين بنسبة 1.24% عام 2021

الخميس 13 يناير 2022 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين بنسبة 1.24% عام 2021



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعاً نسبته 1.24% خلال العام 2021 مقارنة مع العام 2020، بواقع 1.95% في القدس، وبنسبة 1.41% في الضفة الغربية، 0.27% في قطاع غزة.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الخميس، أن السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين؛ يعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواصلات بنسبة 4.39%، والتي تشكل أهميتها النسبية 14.26% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 12.05%، والديزل بنسبة 8.62%، وسجلت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً نسبته 3.65%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.06% من سلة المستهلك، حيث ارتفع الإيجار الفعلي للسكن بنسبة 10.51%، والغاز بنسبة 5.92%، وسجلت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعاً نسبته 0.86%، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.15% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 8.68%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.72%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 3.95%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.25%، رغم انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 9.60%، والخضروات المجففة بمقدار 8.19%، والبيض بمقدار 5.39%، والخضروات الطازجة بمقدار 2.02%، والأرز بمقدار 1.73%.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس بنسبة 1.95%

نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة المواصلات بنسبة 7.44%، فقد ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 14.12%، والبنزين بنسبة 13.08%، ومجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود بنسبة 6.01%، كما ارتفع الإيجار الفعلي للسكن بنسبة 11.16%، وأسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.31%، وارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 11.61%، واللحوم الطازجة بنسبة 7.71%، والبطاطا بنسبة 6.92%، والبيض بنسبة 3.05%، والأرز بنسبة 1.31%، رغم انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 8.73%، والخضروات الطازجة بمقدار 1.90%، والفواكه الطازجة بمقدار 1.59%.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة بنسبة 1.41%

ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواصلات بنسبة 4.58%، وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 11.76%، والديزل بنسبة 8.35%، ومجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود بنسبة 2.75%، حيث ارتفع الإيجار الفعلي للسكن بنسبة 11.32%، والغاز بنسبة 5.16%، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.76%، حيث ارتفعت أسعار الدجاج الطازج بنسبة 8.44%، والزيوت النباتية بنسبة 5.70%، واللحوم الطازجة بنسبة 2.25%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 1.60%، رغم انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 11.65%، والخضروات المجففة بمقدار 10.09%، والبيض بمقدار 7.43%، والخضروات الطازجة بمقدار 2.24%، والأرز بمقدار 1.89%، والفواكه الطازجة بمقدار 1.02%.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة بنسبة 0.27%

نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود بنسبة 4.32%، فقد ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 9.35%، والإيجار الفعلي للسكن بنسبة 6.53%، وأسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.92%، حيث ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 14.69%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 9.18%، والدجاج الطازج بنسبة 4.33%، واللحوم الطازجة بنسبة 4.02%، والفواكه الطازجة بنسبة 3.52%، رغم انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 7.45%، والخضروات المجففة بمقدار 6.08%، والبيض بمقدار 3.27%، والأرز بمقدار 2.79%، والخضروات الطازجة بمقدار 1.42%.

وسجلت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات ضمن مجموعة المواصلات في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 10.38%، وأسعار الديزل بنسبة 8.06%.

#الإحصاء الفلسطيني

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