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السيسي : قلت لسفيرة أمريكا في 2011 "الإخوان هيحكموا ويمشوا"

الخميس 13 يناير 2022 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي : قلت لسفيرة أمريكا في 2011 "الإخوان هيحكموا ويمشوا"



القاهرة / وكالات /

تطرق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي،  إلى جماعة الإخوان بالاسم،وتحدث عن حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.

وقال السيسي خلال لقاء مع "شركاء التنمية" على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ: "هذا الكلام مسجل في محاضر رسمية، في يوم السفيرة الأمريكية بتقول لي في 2011 مين اللي ممكن يحكم مصر؟ قولت لها اللي هيحكم مصر الإخوان المسلمين، قالت لي: طب وبعدين؟ قالت لها:"هيمشوا".

وتابع: "قالت لي: ليه؟ قالت لها: الشعب المصري ده لا يحكم بالقوة، ميخشش الجامع والكنيسة بالعافية، وده اللي حصل، والكلام مسجل في محاضر رسمية".


وتابع الرئيس المصري: "اللي أنا عايز أقوله أنى بطمنكم أن بدعمكم لينا أنتوا بتقدموا دعم لدولة فيها 100 مليون إنسان، وده أعلى درجات حقوق الإنسان".
 

وأضاف السيسي: "زي ما أنتوا شايفين، احنا بنتعامل بأعلى درجات الشفافية في كل شيء، ولا نقبل أبدا أي سلوك غير منضبط طبقا للمعايير اللي أنتوا بتعملوا بها أو تطالبوننا بها".

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