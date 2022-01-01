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منخفض جوي الليلة والحرارة صفر الأسبوع القادم

الخميس 13 يناير 2022 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض جوي الليلة والحرارة صفر الأسبوع القادم



رام الله / سما /

 توقع الراصد الجوي داوود الطروة، ان تتأثر فلسطين الليلة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة جدا، بحيث تتهيأ الفرصة تدريجيا خلال ساعات الليل لتساقط الامطار فوق معظم المناطق، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وفِي يوم غد الجمعة من المتوقع ان يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا الى شديد البرودة، وتسقط الامطار التي تكون غزيرة احيانا ومصحوبة بزخات البرد على فترات فوق معظم المناطق، وتستمر فرصة تساقطها خلال ساعات الليل.

وفِي يوم السبت يستمر الطقس باردا الى شديد البرودة وتسقط الأمطار بشكل متقطع خلال ساعات النهار، وخلال ساعات المساء ينتظم هطول الامطار من جديد ويشتد خلال ساعات فجر الأحد.

وفِي يوم الاحد تسقط امطار غزيرة فوق معظم المناطق، وتكون مصحوبة بزخات من البرد، وخلال ساعات الليل من المتوقع ان تضعف فرصة تساقط الامطار ويسود طقس شديدة البرودة.

وأوضح الراصد الجوي ، ان فترة منتصف الأسبوع القادم ستنخفض الحرارة بشكل واضح لتقترب الحرارة في بعض المناطق من الصفر واقل من ذلك بقليل، ويحذر من تشكل الصقيع والانجماد.

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