  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حدث قاس جدا" .. مقتل ضابطين في الجيش الإسرائيلي باطلاق نار في الأغوار

الخميس 13 يناير 2022 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حدث قاس جدا" .. مقتل ضابطين في الجيش الإسرائيلي باطلاق نار في الأغوار



القدس المحتلة / سما /

قُتل ضابطان من وحدة النخبة في كتيبة الكوماندوز في الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، بنيران صديقة، إثر خطأ في تحديد الهوية، في منطقة إطلاق النار في قاعدة عسكرية في غور الأردن.

وأفادت التقارير أن الحادثة وقعت بعد تدريب عسكري؛ وأظهرت التحقيقات الأولية أن جنديا قتل ضابطين في تبادل لإطلاق النار، بعد الاشتباه بأنه يتعرض لعملية إطلاق نار، بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق في ملابسات "حادث إطلاق نار خطير وقع الليلة الماضية بالقرب من معسكر للجيش في الأغوار". وأكد، في بيان، أن الحادث أسفر عن "مقتل ضابطين خلال عمليات أمنية بالقرب من معسكر للجيش في غور الأردن"، وأضاف "قُتل الضابطان نتيجة خطأ في تحديد الهوية أدى إلى تبادل لإطلاق نار" بين عناصر في الجيش الإسرائيلي.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن "ضابطين من وحدة النخبة قاما بدورية حول المعسكر ليلاً بعد انتهاء تمرين في غور الأردن. اشتبه الضابطان في شخص ما، وقاموا بإجراء اعتقال مشبوه شمل إطلاق النار في الهواء. اعتقد أحد عناصر الوحدة أنه يتعرض لعملية إطلاق نار، فرد بإطلاق النار على الضابطين".

وقال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، تحدث لموقع "واللا"، أن الضابطين القتيلين من "قيادة إحدى وحدات الكوماندوز النخبوية في الجيش الإسرائيلي". وأضاف "الحديث يدور عن كارثة وحدث قاس جدا".

وأفاد المصدر أن الحادث وقع بعد انتهاء يوم تدريبي في معسكر في منطقة النبي موسى (في غور الأردن)، حيث خرج الاثنان في دورية حول القاعدة العسكرية وخلالها اشتبها في شخص، وشرع الاثنان بإجراء اعتقاله.

وأضاف "انتهى (الإجراء) بإطلاق نار في الهواء، لكن تبين أن ذلك الشخص هو مقاتل آخر يخدم معهما في نفس الوحدة، والذي اعتقد أنه يتعرض لعملية تخريبية عدائية وأنهما يطلقان النار عليه وبالتالي أطلق عليهما النار بدوره، فقتلهما".

الأكثر قراءة اليوم

كان العبرية تزعم : العذر الرسمي لنقل الهدري من منصبه بسبب شجاره مع الحارس الشخصي لرئيس الوزارء

بعد الحادثة المؤسفة .. الكيلة تقرر إعفاء الهدري من منصبه كمدير للعلاج في الخارج

السيسي: شاركنا بـ500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة و"مش معقول هندخل عمالة وأهل القطاع هناك"

فضيحة مدوية في كأس إفريقيا.. الحكم ينهي المبارة قبل نهاية الوقت الأصلي بـ5 دقائق(فيديو)

حزب الله يدعو السعودية لوقف التنمر ويحذر “صيصانها” في لبنان من قوة المقاومة

قط ياسمين عبد العزيز الأغلى في العالم

التوصل لاتفاق بشأن وقف التجريف في النقب

الأخبار الرئيسية

إعلام اسرائيلي يكشف عن تفاصيل لقاء "دافئ" بين يائير لبيد وماجد فرج..

حماس ترد على تصريحات الرجوب بشأن المصالحة والانتخابات.. وتوجه رسالة لحركة فتح

مسؤول بـ"الجهاد" يكشف أسرارا بشأن دعم سليماني للفلسطينيين.. ما علاقتها بصواريخ المقاومة

منصور عباس

"يسرائيل هيوم": الوسط العربي في إسرائيل.. بين حوار غائب وتحريض متبادل

thumb

الجيش الاسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول استشهاد المسن الفلسطيني صباح اليوم

الاتصالات الفلسطينية