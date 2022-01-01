  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التيار الإصلاحي يُرحب بتصريحات الرئيس المصري حول إعادة إعمار غزّة

الأربعاء 12 يناير 2022 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
التيار الإصلاحي يُرحب بتصريحات الرئيس المصري حول إعادة إعمار غزّة



غزة/سما/

رحب المتحدث باسم التيار الإصلاحي بحركة "فتح" عماد محسن، اليوم الأربعاء، بتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول دور مصر في إعادة إعمار قطاع غزّة.

وقال محسن في تصريحٍ وصل وكالة "سما" نسخةً عنه: "نرحب بكل احترام بتصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الخاصة بالدور الذي تقوم به الشقيقة الكبرى مصر في إعادة إعمار قطاع غزّة بعد العدوان الغاشم الذي شنه الاحتلال في مايو آيار الماضي".

وثمّن دعوة الرئيس السيسي، للمجتمع الدوليّ بأنّ يزيد من دعمه وتبرعاته لشعبنا الفلسطيني، خاصةً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، مُضيفًا: "وهو أمر غير مستغرب من مصر العربية التي كانت وما تزال وستبقى داعمًا ومساندًا وظهيرًا لشعبنا المناضل من أجل نيل حريته واستقلاله".

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب: تعرضنا لضغوط للمشاركة في "ربيع حمد بن جاسم" وهذا ما نتمناه من"حماس"..(فيديو)

بعد الحادثة المؤسفة .. الكيلة تقرر إعفاء الهدري من منصبه كمدير للعلاج في الخارج

كان العبرية تزعم : العذر الرسمي لنقل الهدري من منصبه بسبب شجاره مع الحارس الشخصي لرئيس الوزارء

السيسي: شاركنا بـ500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة و"مش معقول هندخل عمالة وأهل القطاع هناك"

صور: استشهاد مسن اثر احتجازه والاعتداء عليه والتنكيل به من قبل جنود الاحتلال

أسعار صرف العملات

فضيحة مدوية في كأس إفريقيا.. الحكم ينهي المبارة قبل نهاية الوقت الأصلي بـ5 دقائق(فيديو)

الأخبار الرئيسية

إعلام اسرائيلي يكشف عن تفاصيل لقاء "دافئ" بين يائير لبيد وماجد فرج..

حماس ترد على تصريحات الرجوب بشأن المصالحة والانتخابات.. وتوجه رسالة لحركة فتح

مسؤول بـ"الجهاد" يكشف أسرارا بشأن دعم سليماني للفلسطينيين.. ما علاقتها بصواريخ المقاومة

منصور عباس

"يسرائيل هيوم": الوسط العربي في إسرائيل.. بين حوار غائب وتحريض متبادل

thumb

الجيش الاسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول استشهاد المسن الفلسطيني صباح اليوم

الاتصالات الفلسطينية