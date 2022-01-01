التيار الإصلاحي يُرحب بتصريحات الرئيس المصري حول إعادة إعمار غزّة

غزة/سما/

رحب المتحدث باسم التيار الإصلاحي بحركة "فتح" عماد محسن، اليوم الأربعاء، بتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول دور مصر في إعادة إعمار قطاع غزّة.

وقال محسن في تصريحٍ وصل وكالة "سما" نسخةً عنه: "نرحب بكل احترام بتصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الخاصة بالدور الذي تقوم به الشقيقة الكبرى مصر في إعادة إعمار قطاع غزّة بعد العدوان الغاشم الذي شنه الاحتلال في مايو آيار الماضي".

وثمّن دعوة الرئيس السيسي، للمجتمع الدوليّ بأنّ يزيد من دعمه وتبرعاته لشعبنا الفلسطيني، خاصةً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، مُضيفًا: "وهو أمر غير مستغرب من مصر العربية التي كانت وما تزال وستبقى داعمًا ومساندًا وظهيرًا لشعبنا المناضل من أجل نيل حريته واستقلاله".