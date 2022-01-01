انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر "تكنولوجيا الهندسة والمساحة المتقدمة 2022"

رام الله / سما /

عقدت اللجنة التحضيرية التوجيهية لمؤتمر تكنولوجيا الهندسة والمساحة المتقدمة، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول في مقر نقابة المهندسين برام الله، للإعداد للنسخة السابعة للمؤتمر الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ونقابة المهندسين والجامعات والبلديات وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، وبرعاية مجموعة "اكسس" للحلول الهندسية المتقدمة.

وحضر الاجتماع ممثلو الوزارات والمؤسسات الشريكة، بهدف الإعداد لتنظيم المؤتمر الذي يشكّل أهم المؤتمرات الهندسية والتكنولوجية على مستوى دولة فلسطين، ويجمع عدد كبير من المهندسين التقنيين والفنيين في مجالات متعددة كالهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والمساحة الحديثة.

واستعرض رئيس اللجنة فايز المصري أهمية المؤتمر والمخرجات المرجوّة من تنظيمه، لما يشكّله من رافعة تكنولوجية للمؤسسات والوزارات، مؤكدًا أن المؤتمر يعتبر نواة لتشكيل جسم تشاركي تكاملي بين كافة المؤسسات لزيادة الفائدة وتعظيم الجهود المبذولة في كل من القطاعين العام والخاص.

وشدد على ضرورة ترجمة كافة محاور المؤتمر وتوصياته الى سياسات وبرامج يتم تبينها في الوزارات والمؤسسات الشريكة، وصولا الى تدعيم توجهات الحكومة في بناء مؤسسات متطورة وحديثة وموحّدة من حيث قواعد البيانات والشمولية في إطار الحكومة الإلكترونية والتحوّل الرقمي.

بدوره، أكد مدير عام مجموعة "اكسس" سلامة عواودة أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في مجال رفد وتطوير وتحديث البنية التحتية للمؤسسات بأحدث الوسائل التكنولوجية.

كما أشار إلى أهمية التعاون المشترك مع الجامعات والمؤسسات في عمل المشاريع التي تحتاج الى تكنولوجيا هندسية ومساحية متقدمة.

وتضم اللجنة التحضيرية للمؤتمر كل من وزارات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأشغال العامة والإسكان، والريادة والتمكين، والنقل والمواصلات، والتعليم العالي، وسلطة الأراضي، وهيئة تسوية الأراضي والمياه، وعدد من الجامعات والبلديات ونقابة المهندسين ومكاتب الهندسة والمساحة والقطاع الخاص.

وسينظم المؤتمر في بداية الربع الثاني من العام الجاري، حيث سيشارك فيه عدد من الخبراء على المستويين المحلي والدولي.