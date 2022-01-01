استمرار الأزمة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على خلفية التجريف بالنقب

القدس المحتلة / سما /

بالرغم من الأنباء عن حلحلة الأزمة الائتلافية حول أعمال تجريف الأراضي في النقب، لا يزال المشهد في الكنيست الإسرائيلي غير واضح بعد أن تغيب أعضاء القائمة العربية الموحدة من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي للتصويت على مشاريع قوانين قدمتها المعارضة.

وعلى إثر تغيب أعضاء الموحدة، أعلن نير أورباخ عضو الكنيست عن حزب يمينا من الائتلاف عن مقاطعته للتصويت. بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وغادر أعضاء الائتلاف القاعة احتجاجًا على تصرف القائمة الموحدة، ما سمح للمعارضة بتمرير 6 مشاريع قوانين بالقراءة التمهيدية.

ووصف أعضاء كنيست من المعارضة ما جرى من قبل أحزاب الائتلاف الحكومي بمثابة دليل على فوضى الحكومة الحالية.

وقال عضو الكنيست يؤاف سيغالوفيتش من حزب هناك مستقبل، إن الحكومة اخطأت عندما قررت المضي قدمًا في حملة غرس الأشجار قرب مضارب البدو، إلا أنه قال لا مبرر لردود الفعل العنيفة وللإخلال بالنظام من قبل السكان في المنطقة. وفق وصفه.