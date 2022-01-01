نحو ربع مليون إصابة بكورونا في إسرائيل منذ بداية الشهر الجاري

القدس المحتلة / سما /

اقترب عدد المصابين الإسرائيليين بفيروس كورونا منذ بداية الشهر الحالي فقط، إلى نحو ربع مليون شخص (250 ألف شخص).

وبحسب بيانات لوزارة الصحة الإسرائيلية – كما ذكر موقع واي نت العبري مساء اليوم – فإن 802 من المرضى يتلقون العلاج في المستشفيات، وأن منهم 257 بحالة حرجة، و64 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار الموقع إلى أن عدد الحالات الخطيرة والحرجة كسر الرقم القياسي الذي كان مسجلًا منذ 3 أشهر، مشيرًا إلى أن 12 حالة حرجة هم من تحت سن الـ 40 ولم يتم تطعيم أي منهم، في حين أن 16 مريضًا منهم في عمر من 40 إلى 49 عامًا، منهم 15 لم يتم تطعيمهم، وفي الفئة العمرية ما بين 50 إلى 59 تم تسجيل 25 حالة، منهم 16 لم يتم تطعيمهم.

وبين الموقع، أن 8290 إسرائيليًا توفوا بفيروس كورونا منذ انتشاره، منهم 38 منذ بداية الشهر الجاري.