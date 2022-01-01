اعتصام تضامني مع الأسير ناصر أبو حميد في الخضر

بيت لحم / سما /

نظمت القوى الوطنية والفعاليات والمؤسسات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، اعتصاماً تضامنياً مع الأسير ناصر أبو حميد الذي يواجه خطر الموت جراء الإهمال الطبي، وذلك أمام بوابة الخضر التاريخية مساء اليوم.

ورفع المشاركون صور الأسير أبو حميد واللافتات التي تطالب بضرورة الافراج عنه في أسرع وقت ممكن.

وخلال ذلك القى المربي بسام جبر كلمة أكد فيها أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينسى أسراه في السجون أو أن يسكت عما يواجهونه من ممارسات قمعية تستهدف وجودهم وتاريخهم وسيبقى الاسرى هم صفوة شعبنا وبوصلته نحو الحرية والاستقلال، مطالبا المجتمع الدولي التدخل من اجل وضع حد لهذه الممارسات العنصرية والافراج الفوري عن الاسير ابو حميد كي يتلقى العلاج اللازم له في الخارج.