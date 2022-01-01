إسرائيل: لقاح مضاد لكورونا للرضع قريبا

القدس المحتلة / سما /

ذكر مسؤول بوزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع وصول لقاح مضاد لوباء كورونا خاص بالرضع والأطفال الصغار بحلول أبريل / نيسان الوشيك، مشيرا إلى أن“اللقاحات متوفرة الآن لكل شخص يبلغ من العمر خمسة أعوام وأكثر".

وقال مدير العلاقات الدولية بوزارة الصحة الاسرائيلية، آشر شالمون، في إفادة صحفية، وفقا لتايمز أوف إسرائيل، "إنني أعتقد أنه بحلول أبريل سيتم توسيع هذا لأي عمر فوق ستة أشهر"

وأشار مستشار كابنيت كورونا البروفيسور نداف دافيدوفيتش في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إلى أن اسرائيل تهدف إلى تقديم جرعات الأطفال قريبا ويتوقع أنه بمجرد أن يصبح الوباء متوطنا، سيتم إعطاء اللقاحات المضادة للوباء للأطفال الرضع والأطفال الصغار"