الرئيس لوالدة الأسير ناصر أبو حميد: لن نفرّط بحقوق الأسرى مهما كانت الضغوطات

رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاربعاء، المناضلة لطيفة أبو حميد، والدة الأسير البطل ناصر أبو حميد، وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأكد الرئيس، أنه يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف كافة ذات العلاقة من أجل العمل على إطلاق سراح الأسير البطل ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان جراء الإهمال الطبي الذي تعرض له هو وبقية الأسرى المرضى من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الرئيس، على أن قضية الأسرى تحتل الأولوية في سلم اهتمامات القيادة، التي لن تفرّط بحقوق الأسرى مهما كانت الضغوطات.

من ناحيتها، أشادت والدة الأسير أبو حميد، بجهودالرئيس واهتمامه الكبير بقضية ابنها الأسير والإفراج عنه من سجون الاحتلال وتوفير العلاج اللازم له، وباقي أسرانا.

وحضر اللقاء، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبوعمارة، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام.

يذكر أن الأسير ناصر أبو حميد هو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، ولهم شقيق سادس شهيد، وتعرض منزله للهدم خمس مرات، إضافة الى حرمان والدته من زيارته لسنوات.