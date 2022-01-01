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الهباش يقلّد باحثين مصريين ميدالية الرئيس التذكارية

الأربعاء 12 يناير 2022 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يقلّد باحثين مصريين ميدالية الرئيس التذكارية



القاهرة /سما/

   قلّد قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور محمود الهباش باحثَين وأكاديمييَّن مصريين ، ميدالية السيد الرئيس التذكارية ، تقديرًا لجهودهم البحثية والأكاديمية المناصرة للقضية الفلسطينية، بحضور سفير  دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة  الدول العربية دياب اللوح. 

جاء ذلك خلال استقبال المكرمين الأستاذة الدكتورة هدى درويش أستاذ ورئيس قسم الأديان المقارنة بمعهد الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق  ، ود.محمد عمارة تقي الدين الباحث في الأديان و الاجتماع السياسي والصراع العربي الصهيوني ،  بحضور مستشاري وكوادر السفارة . 

وعبر المكرمون عن عميق شكرهم لفخامة الرئيس محمود عباس ودولة فلسطين على هذا التكريم،  مؤكدين أنه وسام  يحثهم على استكمال طريقهم ويعمق ايمانهم وقناعاتهم تجاه عدالة الحقوق الفلسطينية المنشودة ومناصرتهم حتى عودة الحقوق لأصحابها.

وأكد الدكتور الهباش في كلمته تقدير دولة فلسطين رئيسًا وشعبًا للجهود المبذولة من أبنائها وأصدقائها المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية ، وأن هذا التكريم يأتي تقديرا لجهودهم المبذولة ونضالهم بالكلمة والموقف في مختلف المنابر  الأكاديمية فيما يصب لصالح دعم الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة في كافة المحافل العلمية والبحثية  .

#محمود الهباش

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