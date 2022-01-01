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غزة: وزارة الاتصالات توقع اتفاقية مع شركة خاصة لتوزيع البريد

الأربعاء 12 يناير 2022 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وزارة الاتصالات توقع اتفاقية مع شركة خاصة لتوزيع البريد



غزة / سما /

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة اتفاقية مع شركة أهل النقب للتجارة والمقاولات "مرافق" تقوم بموجبها الشركة بتوزيع البريد الداخلي.

وأفاد مدير عام التراخيص في الوزارة م. زياد الشيخ ديب، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز دور القطاع الخاص، والعمل على زيادة جودة الخدمات البريدية.

وأوضح "الشيخ ديب" أن شركة "أهل النقب" قد تأهلت لذلك ضمن عطاء توزيع البريد الداخلي والذي تم طرحه من قبل الوزارة وفقاً لمعايير الجودة والنزاهة وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأعرب عن تمنياته لشركة "مرافق" في النجاح والتميز في توزيع البريد وفقا للمعايير المتفق عليها.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "مرافق" وائل الشياح أن الشركة حازت على ثقة الوزارة بإرساء العطاء عليها، معرباً عن شكره للوزارة وطواقمها لجهودها في دعم وتعزيز دور القطاع الخاص.

يذكر أنه بموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة "مرافق" بتنفيذ أعمال توزيع البريد الداخلي الوارد للوزارة إضافة إلى توزيع البريد الداخلي للشركات والمؤسسات.

وسيكون لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دور الإشراف والرقابة على أداء الشركة واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على معالجتها.

#وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات #قطاع غزة

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