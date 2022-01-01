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الاردن وإسرائيل يتفقان على تعزيز التعاون في قضايا هامة

الأربعاء 12 يناير 2022 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن وإسرائيل يتفقان على تعزيز التعاون في قضايا هامة



القدس المحتلة / سما /

 اتفق السفير الأردنى لدى إسرائيل غسان المجالي مع وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، تمار زاندبرغ ، على تعزيز التعاون في مجالات البيئة والمناخ.

ووفقا للقناة السابعة فقد اكد الطرفان خلال اجتماعهما في مكتب الوزيرة في القدس على التعاون في معالجة أزمة المناخ في البلدين ، من خلال الانتقال الضروري إلى الطاقات المتجددة.

كما ناقش الطرفان خلال اللقاء موضوع إعادة تأهيل نهر الأردن. وقال الوزير إن وزارة حماية البيئة ستعمل على إعادة تأهيل وإزالة التلوث من نهر الأردن على الجانب الإسرائيلي ، مع تحسين جودة المياه وتدفقها.

#الاردن #اسرائيل

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