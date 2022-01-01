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الهباش جريمة إعدام المسن عمر أسعد إرهاب دولة ويجب ألا تمر بلا عقاب

الأربعاء 12 يناير 2022 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش جريمة إعدام المسن عمر أسعد إرهاب دولة ويجب ألا تمر بلا عقاب



رام الله / سما /

أدان الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية جريمة إعدام الحاج الثمانيني الشهيد عمر أسعد في قرية جلجليا قضاء رام الله صباح اليوم، بعد اعتقاله على يد قوات الاحتلال وتعذيبه والتنكيل به حتى فارق الحياة .

وأكد قاضي القضاة في بيان صحفي ان هذه الجريمة هي إرهاب دولة منظم وتعبير صريح عن العقلية الدموية والتعبئة الاجرامية التي يتغذى عليها جنود الاحتلال لكي يتعاملوا بها مع أبناء شعبنا الفلسطيني، دون مراعاة لكبار السن أو الأطفال أو النساء والشباب، فجميع أبناء شعبنا مستهدفون ومهددون بفقدان حياتهم حتى بعد أسرهم واعتقالهم بيد هذا الاحتلال الظالم والمجرم .

وطالب الهباش المجتمع الدولي بوجوب معاقبة إسرائيل وجيشها وقيادتها على هذا الإرهاب الهمجي الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد أبناء شعبنا، مطالباً العالم الحر والذي يتغنى بحقوق الإنسان صباح مساء بالنظر الى معاناة الشعب الفلسطيني حيث أن الإنسانية كل لا تتجزأ والشعب الفلسطيني ليس خارج نطاق الإنسانية بل هو أولها ودولة الاحتلال ليست فوق القانون وليست فوق العقاب إن خرج المجتمع الدولي من دائرة النفاق والجبن التي يتعامل بها مع القضية الفلسطينية ومع معاناة شعبنا المستمرة منذ أكثر من مائة عام مطالبًا بتوفير الحماية لهذا الشعب المظلوم ووقف الإرهاب الدموي.

وأكد الهباش ان الشعب الفلسطيني مصمم على الصمود في أرضه والدفاع عن الإسلامية والمسيحية، مؤكداً أن جرائم الاحتلال والدماء التي تسيل من أبناء شعبنا هي قناديل تنير لنا درب الحرية والخلاص مهما طال الزمن أو قصر .

ودعا قاضي القضاة الأمتين العربية والإسلامية بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن شرف الأمة وكرامتها وعن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين المسجد الأقصى المبارك، من خلال قيامهم بالواجب المقدس تجاه القضية الفلسطينية والانتصار للدماء الزكية التي تسيل على هذه الأرض المباركة حتى نيل الحرية وزوال هذا الاحتلال وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

#محمود الهباش

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