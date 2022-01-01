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الصحة العالمية: "أوميكرون" يبقى فيروسا خطرا خصوصا لغير المطعمين

الأربعاء 12 يناير 2022 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: "أوميكرون" يبقى فيروسا خطرا خصوصا لغير المطعمين



وكالات/سما/

حذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الأربعاء، من أن متحور "أوميكرون" شديد العدوى "يبقى فيروسا خطرا" رغم أنه يتسبب بعوارض أقل شدة.

وقال خلال مؤتمر صحافي "رغم أن أوميكرون يسبب عوارض أقل خطورة من دلتا (المتحور الذي كان مهيمنا حتى الآن)، إلا أنه يبقى فيروسا خطرا، وخصوصا للأشخاص غير المطعمين".

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية لاحقا اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث بدأ انتشار هذا المتحور.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية سابقا أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، مؤكدة أن التلقيح وحده لن يكون كافيا لمكافحة المتحور وداعية إلى اتباع كافة الإجراءات التي تشملها الإجراءات خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. 

#منظمة الصحة العالمية #أوميكرون #فيروس كورونا #وباء كورونا

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