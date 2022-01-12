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فضيحة مدوية في كأس إفريقيا.. الحكم ينهي المبارة قبل نهاية الوقت الأصلي بـ5 دقائق(فيديو)

الأربعاء 12 يناير 2022 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
فضيحة مدوية في كأس إفريقيا.. الحكم ينهي المبارة قبل نهاية الوقت الأصلي بـ5 دقائق(فيديو)



ياوندي/سما/

شهدت مباراة تونس ومالي فضيحة تحكيمية في المواجهة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية، وانتهت بخسارة "نسور قرطاج" 1-0.

وأنهى الحكم المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء (90 دقيقة)، حيث أطلق صافرته معلنا فوز مالي بهدف دون مقابل في الدقيقة الـ89 و45 ثانية أي قبل نهاية الوقت الأصلي بـ15 ثانية.


وخرج مدرب المنتخب التونسي منذر الكبير عن طوره ودخل أرضية الملعب معترضا مع لاعبيه على قرار الحكم ولاسيما أن المنتخب المالي كان يلعب في الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد تعرض أحد لاعبيه للطرد.

وكان منتخب "نسور قرطاج" يمني النفس في الاستفادة من النقص العددي لمنافسه وإدراك التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع الذي توقعه الكثير من الخبراء بـ5 دقائق على الأقل نتيجة التوقفات الكثيرة التي حصلت في المباراة كحصول 9 تبديلات وركلتي جزاء والعودة لتقنية الفيديو المساعد VAR في مناسبتين والإصابات العديدة على أرضية الملعب بالإضافة لفترة توقف لشرب المياه، ولكن، جاء قرار حكم المباراة معاكسا، لا بل أنهى المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي في فضيحة مدوية للتحكيم في القارة السمراء.


يذكر أن الحكم أنهى المباراة في الدقيقة الـ85 قبل أن يتراجع عن قراره ويتابع اللعب حتى الدقيقة الـ89 والثانية الـ45.

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