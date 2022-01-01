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مؤسسات دولية تُكرم المستشار "المدهون" كأفضل شخصيات العالم

الأربعاء 12 يناير 2022 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسسات دولية تُكرم المستشار "المدهون" كأفضل شخصيات العالم



غزة / سما /

كرمت خمس مؤسسات دولية وتابعة للأمم المتحدة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار ضياء الدين المدهون، عقب اختيارها له ضمن أفضل 100 شخصية على مستوى العالم.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل أحمد عطوة، ممثلا عن تلك المؤسسات إنه تم ترشيح المستشار "المدهون" عن فلسطين من قبل لجنة مشتركة بين الضفة وغزة".

وبين "عطوة" ، أن المؤسسات الدولية قررت منحه الدكتوراة الفخرية في العلوم الإنسانية إلى جانب عدد من الشخصيات حول العالم بعد دراسة مسيرتهم المهنية وعملهم في سلك الحقوق والقانون.

ولفت إلى أن ترشيح "المدهون" جاء بعد تقييم أدائه كنائب عام في قطاع غزة، إضافة إلى تاريخه النضالي في القطاع الحقوقي، وهو ما دفع إلى اختياره ضمن أفضل 100 شخصية في العالم.

بدروه، عبر رئيس مجلس القضاء الأعلى، عن سعادته لتحقيق العدالة لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن التكريم يمثل حافزاً من أجل الاستمرار في ترسيخ القانون.

وبين أن الأمر ينعكس على الأداء العام، ويعتبر شهادة لما تقوم به السلطات في قطاع غزة من أداء يرفع قيم العدالة والأمن من خلال تحقيق العدل والشفافية.

#مؤسسات دولية #مجلس القضاء الأعلى #المستشار ضياء الدين المدهون #قطاع غزة

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