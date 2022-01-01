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شاكيد: في علاقتنا مع أمريكا نفضل تحقيق الإنجازات والتزام الصمت

الأربعاء 12 يناير 2022 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد: في علاقتنا مع أمريكا نفضل تحقيق الإنجازات والتزام الصمت



القدس المحتلة / سما /

قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد اليوم الأربعاء، إن العلاقات المعقدة مع الإدارة الأمريكية تمنع أعضاء الحزب اليميني من التباهي بالإنجازات.
 
وأضافت الوزيرة شاكيد في مقابلة مع صحيفة أجنبية، وفق القناة 7 العبرية: "لدينا إنجازات، لكننا نفضل تحقيق نتيجة وألا نفخر علنًا، لأنها يمكن أن تخلق مشكلة مع الأمريكيين أو مع شركاء التحالف".
 
وتابعت: "نفضل تحقيق الإنجازات والتزام الصمت، والأمريكان إنهم لا يقومون بحملة حول هذا الموضوع ولا يجرون المقابلات حول ذلك في وسائل الإعلام".
 
وأعربت عن أملها في أن يرى الجمعور حكومة ذكية وحكيمة وفي النهاية قامت بمجموعة من الإنجازات، قائلة: "بنينا حكومة، وأصدرنا الميزانية، ونتعامل مع مشكلة الإسكان ومشكلة غلاء المعيشة ، ورفعنا رواتب الجنود والخدمة الوطنية، وخصصنا ميزانية المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية، واتخذنا قرارا تاريخيا بالاستيطان في مرتفعات الجولان، وهذا جميل بالنسبة لحكومة ديمقراطية".

#الداخلية الإسرائيلية #أييليت شاكيد #اسرائيل #الولايات المتحدة #ادارة بايدن

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