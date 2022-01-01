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بينت: نتنياهو يكذب لتحقيق مكاسب سياسية

الأربعاء 12 يناير 2022 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت: نتنياهو يكذب لتحقيق مكاسب سياسية



القدس المحتلة / سما /

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بالكذب وتعريض حياة الناس للخطر فقط لتحقيق مكاسب سياسية.
 
وقال بينت وفق القناة 7 العبرية: "نتنياهو غالبًا ما يكذب وأنا عادة لا أكلف نفسي عناء للرد عليه، لكن هذه المرة إذا سمحنا بإثبات كذبه فقد يمرض الإسرائيليون، أو لا قدر الله يموت".
 
وأضاف: "لقد أنقذ اختبار كورونا بالفعل عشرات الآلاف من الأرواح حول العالم من خلال تحديد الأشخاص المصابين وعزلهم، ومنع المزيد من العدوى للأشخاص الذين يمكن أن يمرضوا بل ويموتون.
 
وطالب نتنياهو بوقف الأكاذيب التي تعرض حياة الإسرائيليين للخطر.

#الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينيت #اسرائيل #فيروس كورونا #بنيامين نتنياهو

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