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الشرطة الإسرائيلية توضح حصيلة الأحداث في النقب

الأربعاء 12 يناير 2022 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية توضح حصيلة الأحداث في النقب



القدس المحتلة /سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن حصيلة الاعتقالات في الأحداث المندلعة في النقب جنوب البلاد اليوم الأربعاء.
 
وذكرت الشرطة بحسب مراسلة يديعوت بالجنوب إيلانا كوريل، أنها اعتقلت اعتقال 16 شخصا بدعوى إلقاء الحجارة على رجال الشرطة وخرق النظام وتم اقتيادهم للاستجواب.
 
وأوضحت الشرطة أن خمسة من عناصرها أصيبوا بجروح طفيفة، واحتاج أربعة منهم إلى العلاج الطبي في المستشفى وتم إطلاق سراحهم في النهاية.
 
وكانت أنهت آليات التجريف الإسرائيلية جرفت أراضي لعائلة الأطرش قرب قرية سعوة في النقب، بحماية قوات أمنية معززة، وسط أجواء متوترة.
 
وتأتي أعمال التجريف بحسب "سلطة أراضي إسرائيل" بدعوى تنفيذ أعمال زراعة للأشجار يشرف عليها الصندوق القومي اليهودي.
 
وذكرت أن أعمال التجريف والتشجير في أراضي النقب تنتهي اليوم، كما خططت لها مسبقا، وأنه لا علاقة لأي ضغوطات سياسية بذلك. 

#الشرطة الإسرائيلية #النقب #اعتقالات

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