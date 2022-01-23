الاقتصاد تعلن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالقوائم السلعية

رام الله /سما/

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالقوائم السلعية A1&A2.

ودعت الوزارة في بيان لها، الراغبين في الاستيراد مراجعة الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني– المركز الرئيسي – مبنى المجمع الحكومي– رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.

وذكرت أن آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الأحد الموافق 23/1/2022 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.

لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة موقع الوزارة