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الاقتصاد تعلن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالقوائم السلعية

الأربعاء 12 يناير 2022 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد تعلن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالقوائم السلعية



رام الله /سما/

 أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالقوائم السلعية  A1&A2.

ودعت الوزارة في بيان لها، الراغبين في الاستيراد مراجعة الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني– المركز الرئيسي – مبنى المجمع الحكومي– رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.

وذكرت أن آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الأحد الموافق 23/1/2022 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.

 لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة موقع الوزارة  

#وزارة الاقتصاد

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