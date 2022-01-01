الصحة إلاسرائيلية تعلن وفاة 57 مريضا بالأنفلونزا

القدس المحتلة /سما/

أفادت وزارة الصحة إلاسرائيلية أنه وفقًا لبيانات من المركز الوطني لمراقبة الدولة وخلال الأسبوع الماضي ، تم تأكيد إصابة 3663 مريضًا في المستشفى بالأنفلونزا ، بما فيهم 1087 طفلاً و 230 امرأة.

وأصيب معظم المرضى بفيروس ألانفلونزا . واعلنت الوزارة وفاة 57 حالة لمرضى داخليين بسبب الإنفلونزا ، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 65 وما فوق.

ويمكن أن يسبب فيروس الأنفلونزا مرضًا خطيرًا ، مثل الالتهاب الرئوي ومضاعفات الجهاز التنفسي الأخرى والتهاب عضلة القلب وحتى الموت.

ودعت الوزارة عامة الناس من سن 6 شهور وما فوق للتطعيم ضد الانفلونزا. ويمكن إعطاء لقاح الإنفلونزا مع لقاح كورونا.