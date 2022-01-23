انتهاء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

رام الله /سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، انتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021، والتي انطلقت السبت الماضي.

وأغلقت في تمام الساعة الثالثة مراكز التسجيل والنشر والاعتراض في جميع محافظات الضفة الغربية، بالتزامن مع وقف العمل ببرنامج التسجيل الإلكتروني من خلال موقع اللجنة، وذلك مع انتهاء الفترة الزمنية القانونية للمرحلة، وفق الجدول الزمني المعلن مسبقا.

وتلقت اللجنة 25 شكوى واعتراض وطلب تصحيح بيانات شخصية خلال فترة الأيام الخمسة المقررة لذلك، كما جرى تسجيل أكثر من 11 آلف مواطن جديد ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، وبذلك بلغ العدد الكلي للمسجلين في سجل الناخبين 2.6 مليون ناخب وناخبة في جميع المحافظات يمثلون نحو 93% من المواطنين المؤهلين للتسجيل.

وستشرع اللجنة خلال الأيام المقبلة بمعالجة البيانات وتنقيح السجل، بإزالة المتوفين وحالات التسجيل المكررة، تمهيدا لإصدار سجل الناخبين النهائي المحدث والذي يشمل كافة المسجلين ممن سيبلغون 18 عاما فأكثر في يوم الاقتراع، وبموجبه ستجري عمليتي الترشح والاقتراع للانتخابات المحلية.

كما ستقوم اللجنة حتى يوم الإثنين المقبل، بالنظر في الاعتراضات التي قدمت إليها على سجل الناخبين الابتدائي، وليتاح بعدها استئناف قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال الفترة من 17-23/1/2022، وستصدر المحكمة قرارتها النهائية بموعد أقصاه يوم الأحد 30/1/2022.

يذكر أن المرحلة المقبلة من الانتخابات المحلية ستكون فتح باب الترشح ابتداء من يوم الثلاثاء 8/2/2022، وتستمر لمدة 10 أيام بحيث تنتهي مساء الخميس 17/2/2022