الجيش الاسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول استشهاد المسن الفلسطيني صباح اليوم

القدس المحتلة /سما/

علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء على استشهاد مسن فلسطيني في بلدة جلجولية شمال رام الله.



ووفقاً للمتحدث باسم الجيش، عُثر في الصباح على فلسطيني ميتا بالقرب من بلدة جلجولية في منطقة لواء بنيامين الإقليمي.



وأوضح الجيش أن التحقيق الأولي يظهر أن الفلسطيني اعتقل خلال عملية للجيش الإسرائيلي بعد اعتراضه على تفتيش أمني، فيما تم إطلاق سراح المعتقل في وقت لاحق من تلك الليلة.



وأشار الجيش أنه في ضوء ملابسات القضية، باشرت الشرطة العسكرية التحقيق في ملابسات الواقعة، وفي نهايتها ستعرض النتائج على النيابة العسكرية لفحصها.