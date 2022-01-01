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الشاباك يكشف عن شبكة تجسس لصالح إيران في "إسرائيل"

الأربعاء 12 يناير 2022 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يكشف عن شبكة تجسس لصالح إيران في "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة معاريف العبرية مساء اليوم الأربعاء النقاب عن تمكن جهاز الموساد الإسرائيلي تفكيك خليه تجسس تابعة لإيران تعمل في إسرائيل.
 
ووفقاً للصحية العبرية، سمح جهاز الأمن العام "الشاباك" نشر خبر اعتقال 4 نساء يهوديات من أصل إيراني، تم تشغيلهم من قبل إيران، لجمع معلومات عن إسرائيل.
 
وأوضحت الصحيفة أن الخلية متهمة بنقل معلومات إلى إيران حول منشآت ومصالح إسرائيلية والاتصال بوكيل أجنبي

وقال جهاز الأمن العام الشاباك في بيان "قبل حوالي شهر اعتقل جهاز الأمن العام الشاباك أربع نساء يهوديات من حولون وبيت شيمش وكفار سابا والقدس للاشتباه في تعاونهن مع المخابرات الإيرانية من خلال إيراني تواصل معهن عبر فيسبوك منتحلا شخصية يهودي.

وأضاف "من المهام التي كلفهن بها تصوير السفارة الأمريكية ووزارة الداخلية ووزارة الضمان، ونقل معلومات حول الترتيبات الأمنية وتصوير مركز تجاري في حولون، كما طلب منهن جمع معلومات عن كبار ضباط الجيش، وطلب من إحداهن إرسال ابنها للتجند في الجيش والتقدم للعمل في شعبة الاستخبارات العسكرية وغيرها من المهام.

#ايران #اسرائيل

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