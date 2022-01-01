السيسي: شاركنا بـ500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة و"مش معقول هندخل عمالة وأهل القطاع هناك"

القاهرة/سما/

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قطاع غزة يحتاج أموالا أكبر من التي ساهمت بها مصر، والمقدرة بـ500 مليون دولار، متابعًا: «كنا نتمنى المساهمة بأكثر من ذلك.. وأتمنى مشاركة أهل القطاع في العمل بدلا من استيراد العمالة.. مش معقول هندخل عمالة وأهل القطاع هناك».

وأضاف خلال جلسة عنوان «المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات»، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الأربعاء، أن مصر تناشد المانحين دائما في مساعدة الأونروا، متابعا: «نتحرك أيضًا كدولة مع المانحين لتحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح وتوفير الاستقرار لقطاع غزة».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جلسة بعنوان «المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات»، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء.

وانطلقت أمس الأول الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.