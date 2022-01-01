كان العبرية تزعم : العذر الرسمي لنقل الهدري من منصبه بسبب شجاره مع الحارس الشخصي لرئيس الوزارء

القدس المحتلة/سما/

زعم غال برغر محرر الشؤون الفلسطينية في قناة كان العبرية اليوم الأربعاء ، أن العذر الرسمي لنقل مدير التحويلات الطبية هيثم الهدري من منصبه بسبب شجار الأخير مع ناصر البوريني الحارس الشخصي لرئيس الوزارء الفلسطيني محمد اشتية.

وأضاف برغر :"البوريني يعتبر شخصية قوية في حكومة اشتية والشجار معه ليس من الحكمة"

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، عن أول قرارتها، عقب الحادثة المؤسفة في مستشفى النجاح، والتي أدت لوفاة الطفل سليم النواتي.

وقررت وزيرة الصحة، نقل مدير التحويلات الطبية هيثم هدري من منصبه، إلى منصب مدير عام لصحة الخليل، وبنفس الوضع الوظيفي.

وأكدت الكيلة، أنه تم نقل عفيف عطاونة إلى إدارة وحدة التحويلات الطبية بوزارة الصحة، بدلاً من هدري.



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