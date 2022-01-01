  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم جدرانا استنادية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

الأربعاء 12 يناير 2022 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جدرانا استنادية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله ومصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال هدمت جدرانا استنادية في أراضي تقع بمنطقة "خلة الحور" وسط القرية، تعود للمواطن جميل علي أبو حمدان.

ونقلا عن شهود عيان، أعلنت قوات الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ومنعتهم من الاقتراب، كما اعتلت عددا من أسطح المنازل.

يشار إلى أن الاحتلال جرف في بلدة بتير يوم أمس، حوالي 40 دونما وهدم جدرانا استنادية واقتلع العشرات من أشتال الزيتون واللوزيات.

#بيت لحم #الاحتلال #قرية الولجة

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب: تعرضنا لضغوط للمشاركة في "ربيع حمد بن جاسم" وهذا ما نتمناه من"حماس"..(فيديو)

وثائق: مسؤول أمريكي كبير ربما أخفى معلومات حول تسرب فيروس كورونا من المعمل

صور: استشهاد مسن اثر احتجازه والاعتداء عليه والتنكيل به من قبل جنود الاحتلال

أسعار صرف العملات

لماذا جامعة بيرزيت؟ عبد الله السعافين

لوفيغارو: غموض وحرج في الرياض بعد “انفجار رالي داكار”

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

thumb

الجيش الاسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول استشهاد المسن الفلسطيني صباح اليوم

السيسي: شاركنا بـ500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة و"مش معقول هندخل عمالة وأهل القطاع هناك"

عطاونة

كان العبرية تزعم : العذر الرسمي لنقل الهدري من منصبه بسبب شجاره مع الحارس الشخصي لرئيس الوزارء

099097-01-08-1536x1080

التوصل لاتفاق بشأن وقف التجريف في النقب

بعد الحادثة المؤسفة .. الكيلة تقرر إعفاء الهدري من منصبه كمدير للعلاج في الخارج

الاتصالات الفلسطينية