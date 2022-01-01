الاحتلال يهدم جدرانا استنادية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

بيت لحم / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جدرانا استنادية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله ومصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال هدمت جدرانا استنادية في أراضي تقع بمنطقة "خلة الحور" وسط القرية، تعود للمواطن جميل علي أبو حمدان.

ونقلا عن شهود عيان، أعلنت قوات الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ومنعتهم من الاقتراب، كما اعتلت عددا من أسطح المنازل.

يشار إلى أن الاحتلال جرف في بلدة بتير يوم أمس، حوالي 40 دونما وهدم جدرانا استنادية واقتلع العشرات من أشتال الزيتون واللوزيات.