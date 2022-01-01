التوصل لاتفاق بشأن وقف التجريف في النقب

القدس المحتلة / سما /

توصلت أطراف في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بوقف عمليات التجريف والتحريش في مناطق النقب بالداخل الفلسطيني.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنه تم التوصل إلى حل وسط يتم بموجبه انسحاب الجرافات الإسرائيلية من المكان وتعليق أعمال الزراعة.

وبينت أن الاتفاق يتضمن اجتماع الأطراف المعنية من أجل تسريع المفاوضات بشأن تنظيم تلك المناطق البدوية.

وتقوم سلطات الاحتلال منذ أيام بعمليات تجريف أراضي الأطرش بالنقب، وسط مواجهات عنيفة أدت لإصابة واعتقال العديد من الفلسطينيين.