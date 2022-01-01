الاتحاد الفلسطيني: تخسير فريق إداريا في دوري غزة

غزة / سما /

حسمت لجنة المسابقات بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, قرارها النهائي بخصوص لقاء الشوكة والترابط, ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الثالثة فرع "الوسطى والجنوب".

وأكدت لجنة المسابقات, تخسير الشوكة إداريا (0-3) أمام الترابط, نظرا لمشاركة الموقوف أدهم المغاري مع الأول خلال اللقاء.

ويملك المغاري 3 بطاقات صفراء تراكمية حصل عليها أمام الشافعي والعطاء وشباب معن تواليا, ما كان يعني غيابه عن لقاء الترابط, الذي فاز فيه الشوكة (4-3).

يشار إلى أنه أصبح رصيد الترابط بعد هذا الانتصار, 7 نقاط في المركز الخامس, وتوقف رصيد الشوكة عند 3 نقاط في المركز السادس وقبل الأخير.