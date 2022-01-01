  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

راكب يقتحم قمرة طائرة أمريكية ويحاول القفز من نافذتها

الأربعاء 12 يناير 2022 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
راكب يقتحم قمرة طائرة أمريكية ويحاول القفز من نافذتها



وكالات / سما /

قالت شركة طيران "أمريكان إيرلاينز" إن راكبا تسبب بضجة وتأخير رحلة في مطار هندوراس، أمس الثلاثاء، عندما اقتحم قمرة القيادة وفتح نافذتها محاولا القفز للخارج، وألحق أضرارا كبيرة بها.

وكان من المقرر أن تغادر الرحلة 488 من سان بيدرو سولا إلى ميامي، لكنها تأخرت بعد هذا الحادث الفوضوي الذي تسبب بحدوث أضرار في قمرة القيادة.

وأوضحت "أمريكان إيرلاينز" في بيان: "دخل راكب إلى قمرة القيادة وتسبب بأضرار للطائرة. وتدخل أفراد الطاقم، وتم القبض على الشخص في نهاية المطاف من قبل سلطات إنفاذ القانون المحلية".

وقالت إنه تم استبدال الطائرة بأخرى، وكان من المقرر أن تغادر الرحلة الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي. كما شكرت شركة الطيران طاقم الرحلة على "احترافهم في التعامل مع المواقف الصعبة".

ولم يتم الإفصاح عن هوية الراكب المشاغب، وما سبب قيامه بإحداث أضرار في الطائرة. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وذكرت قناة "ABC News" أن الرجل ركض إلى قمرة القيادة، وقيل أنه تسبب بإتلاف بعض أدوات التحكم في الرحلة، وحاول القفز من نافذة القمرة، بينما كان الطيارون يحاولون منعه.

#راكب #طائرة #امريكا #القفز #طائرة أمريكية

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب: تعرضنا لضغوط للمشاركة في "ربيع حمد بن جاسم" وهذا ما نتمناه من"حماس"..(فيديو)

وثائق: مسؤول أمريكي كبير ربما أخفى معلومات حول تسرب فيروس كورونا من المعمل

صور: استشهاد مسن اثر احتجازه والاعتداء عليه والتنكيل به من قبل جنود الاحتلال

تقرير رسمي يكشف عن تهديد خطير لمصر بسبب سد النهضة

أسعار صرف العملات

المحكمة العليا الاسرائيلية تحظر على وزارة الداخلية منع لم شمل عائلات

لماذا جامعة بيرزيت؟ عبد الله السعافين

الأخبار الرئيسية

099097-01-08-1536x1080

التوصل لاتفاق بشأن وقف التجريف في النقب

بعد الحادثة المؤسفة .. الكيلة تقرر إعفاء الهدري من منصبه كمدير للعلاج في الخارج

6 وفيات و501 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و224 حالة تعافٍ في فلسطين

مرفق الرابط .. الشيخ: حصلنا على لم شمل ألف فلسطيني في الضفة

مسؤول إسرائيلي : هذا ما ستفعله حماس لبنان خلال المواجهة المقبلة مع غزة ..

الاتصالات الفلسطينية